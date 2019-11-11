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Ersun Yanal Emre Kılınç'ı istiyor! Bedavaya gelebilir

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Sivasspor’un 25 yaşındaki yıldızı Emre Kılınç’ın kadroya katılmasını istiyor.

Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe’de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Teknik Direktör Ersun Yanal,  yerli isimler arasında Sivasspor’un başarılı oyuncusu Emre Kılınç’ı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Emre’nin Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

4 isimden sıcak para beklentisi
Sarı-Lacivertliler, Sivasspor’a ciddi bir teklifte bulunarak bu transferi bitirmek istiyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Zajc, Tolgay Arslan, Jailson ve Mehmet Ekici satışlarından gelecek sıcak paranın bir kısmı ile bu transferi bitirmek istiyor.



Uzatma teklifine yanıt vermedi
Sivasspor, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatma konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Emre kulübünün uzatma teklifine henüz bir geri dönüş yapmadı. 

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