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Erdoğan Babacan iddiası şaşırttı Abdulkadir Selvi kulis yazdı

İnternet Haber

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni parti kurma hazırlığındaki Ali Babacan ile yeniden görüşme planladığı iddiasını yazdı.

Siyaset kulisleri hayli hareketli. Gözler yeni partilerini kurması beklenen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na çevrildi.  AK Parti ise surda açılan gediği tamir etme peşinde. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partideki erimeyi önleme adına hamle hazırlığında olduğu konuşuluyor. AK Parti kulislerini takip eden Abdulkadir Selvi, köşesinde son gelişmeleri aktardı.

Davutoğlu ve Babacan'ın partilerini kuruluş aşamasına getirdiği bir sırada Erdoğan'ın bütünleşme çabalarını arttırdığına dikkat çeken yazar, şaşırtıcı iddiayı okurlarıyla paylaştı:

Erdoğan Babacan ile yeniden görüşecek mi?

"Daha önce görüştüğü Ali Babacan’ı birlikte çalışmaya ikna edemeyen Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde Babacan’la yeni bir görüşme yapmayı planladığı söyleniyor. Davutoğlu ve Gül’den ziyade Erdoğan’ın Babacan’ın üzerinde durduğu anlaşılıyor. O nedenle Ali Babacan’ı kazanmak için hamle yapıyor. Başarılı olur mu? Biraz zor gözüküyor. Ama bir yandan da yeni partilere karşı AK Parti teşkilatını motive etmeye çalışıyor. "

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