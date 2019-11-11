Piyasaların açılış gününde dolar/TL çok hareketli

Dolar/TL piyasaların açılış gününde 5.77 üzerini gördü. Piyasalarda bu hafta hem yoğun veri hem de haber akışı bulunuyor. Gündemin en önemli maddesi ise Erdoğan-Trump görüşmesi olacak.

Dolar kuru geçen hafta Fitch raporu ve enflasyon verileriyle iyimser ve sakin geçirdiği geçen haftanın ardından 11 Kasım haftasına hareketli başlıyor.

ABD-Çin ticaret savaşları

Hareketin nedeni ise ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta Çin tarafından gelen tarifelerin geri çekileceğine dair açıklamaların aksine konuşması. Trump, vergilerin geri çekilmesine dair fikir birliğine varılmadığını söylerken, Çin'in ticaret savaşında uygulamaya alınmış olan tarifelerin kısmi olarak geri alınmasını istediğini ve tamamen kaldırmayacağını belirtti.

Dolarda son durum

Erdoğan-Trump görüşmesi

Öte yandan Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapacağı görüşme ile aynı gün ABD enflasyonu açıklanacak ve Fed Başkan'ı Powell'ın soru cevap da içeren bir sunumu olacak. Gelecek dönemde para politikası için bekle gör moduna geçen Fed düşünüldüğünde soru cevap bölümü süresince sert piyasa hareketleri görülebilir.

ABD perakende satışlar, Çin sanayi üretimi, Euro Bölgesi enflasyon verisi, Almanya ve Japonya büyüme verileri diğer önemli gelişmeler arasında.

Altında son durum