HABER /  GÜNCEL

Lüks araç seyir halindeyken alev alev yandı

İstanbul'da Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyir halindeki lüks otomobil yandı. Kısa sürede kullanılamaz hale gelen otomobil nedeniyle E-5'te kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi.

İSTANBUL'da E-5 karayolu Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyir halinde ilerleyen lüks araç, motor kısmından tutuşarak alev alev yandı. Otomobil, kısa sürede yanarak kullanılmaz hale gelirken trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

E-5 karayolu Beylikdüzü mevkii, Avcılar istikametinde ilerleyen lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın motor bölümünü sararken, sürücü aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yangın nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yapılan çalışmaların ardından yanan aracın kaldırılmasıyla trafik normal döndü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Özgür Özel'e Manisa'da liste şoku!
Camideki cinayette tüyler ürperten ifade
Rum liderden haddini aşan Türkiye talebi
Beşiktaş Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı İran'dan açıklama geldi
İzmir Bakırçay Üniversitesinde devamsızlık tutuklaması
ÖNCEKİ HABERLER
PTT AŞ'nin Mobil Havale hizmeti hem kolay hem güvenilir
Kocaeli'de kiracılarıyla tartışan karı koca dehşeti yaşadı
ABD'de Apple'a cinsiyetçi kredi kartı soruşturması
Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı devirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fidan çağrısı
Tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır tesbih namazına niyet etme
Yorumlar