Başakşehir Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig’in 11’inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 10 ve 77’nci dakikalarda Enzo Crivelli attı. Ankaragücü’nün tek golünü 87’nci dakikada Aydın kaydetti. Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 19'a yükseltirken, Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

4. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, Aydın Karabulut'un pası ile Medipol Başakşehir ceza sahası içerisinde topla buluşan Kitsiou, sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Mert'in parmaklarına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

10. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara son çizgiye inip altıpas içine yerden pasını gönderdi, Crivelli yakın mesafeden kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

12. dakikada ev sahibi takımın atağında sağ kanatta topla buluşan Visca, altıpas önüne yerden sert bir orta yaptı, Gulbrandsen arka direk önünde yakın mesafeden gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan ve son çizgiye inen Mehmet Sak, altıpas önündeki Faty'ye pasını attı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda, top ters direk dibinden auta çıktı.

31. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında Faty sağ kanattan arka direğe ortasını yaptı. İlhan Parlak'ın kafa ile indirdiği topla buluşan Orgill, yükseklik kazanan meşin yuvarlağa röveşata yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

33. dakikada Orgill ile duvar pası yaparak Medipol Başakşehir ceza sahasına giren İlhan Parlak'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Mert'in ayağına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada MKE Ankaragücü ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın şutunda, kaleci Korcan soluna gelen topa uzandı ve kornere çeldi.

51. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Azubuike, altıpas içine yerden topu gönderdi. Gulbrandsen yakın mesafeden şutunu attı, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

54. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Visca, ceza yayı üzerinden plase vuruşunu yaptı, kaleci Korcan köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

77. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Visca'nın altıpas önüne gönderdiği topa Crivelli gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

87. dakikada Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası dışından Aydın Karabulut'un kale içine gönderdiği topa hiçbir oyuncu dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.

Medipol Başakşehir: 2 - 1 :MKE Ankaragücü

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Berkay Özcan (Dk. 63 Arda Turan), Gulbrandsen (Dk. 73 Elia), Crivelli (Dk. 82 Demba Ba)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic (Dk. 46 Yalçın Ayhan), Pazdan, Mehmet Sak (Dk. 82 Cebrail Karayel), Faty, Sedat Ağçay (Dk. 54 Canteros), Aydın Karabulut, Orgill, Moke, İlhan Parlak

Goller: Dk. 10 ve 77 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Aydın Karabulut (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 38 Kitsiou, Dk. 66 Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), Dk. 84 Arda Turan (Medipol Başakşehir)