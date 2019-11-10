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Galatasaray'ı yıkan sakatlık! Florin Andone ilk yarıyı kapattı

Forvet sıkıntısı yaşayan Galatasaray'da Falcao'nun ardından can sıkan yeni bir haber geldi. Gaziantep maçında sakatlanan Florin Andone ilk yarıyı kapattı.

Falcao'nun sakatlığı nedeniyle ofansiz anlamda uzun süredir sıkıntılar yaşayan Galatasaray’da dün dizinden sakatlanan Andone’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Rumen forvetin sezonun ilk yarısını kapatma ihtimalinin bulunduğu bildirildi. sakatlığının hangi boyutta olduğu yarın çekilecek MR sonrası netleşecek.

Açıklama yapıldı

Romanya Milli Takımı, Gaziantep FK maçında sakatlanan Andone'nin ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

Florin Andone

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