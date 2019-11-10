Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

Hacettepe kalecisi Burak Çapkınoğlu kale vuruşunu kullanmadı. Sahadaki tüm futbolcular, teknik heyet, yedek oyuncular ve taraftarlar Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.