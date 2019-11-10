HABER /  GÜNCEL

Ankara'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe sebep oldu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA HABERLERİ
Mesut'u soymaya çalışan hırsız hücresinde dayak yedi
Teröristler rahat durmuyor MSB YPG'nin son 24 saatteki taciz sayısını açıkladı
Rusya'dan Esed'e ayar: Akıllanmadınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama: Satımı söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi'ye tavsiye
Abdurrahman Dilipak'tan 10 Kasım'da tepki çekecek Atatürk yazısı!
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Pekcan açıkladı: Ticaret Bakanlığı "sahte yetkili servisler" için harekete geçti
Bakan Kurum talimat verdi! Hurda gemilerden ekonomiye önemli katkı
Fenerbahçe, Dolmabahçe Sarayı açıklarındaki törenle Atatürk'ü andı
Ekrem İmamoğlu 10 Kasım anısına kendi sesinden şiir okudu
Sıfır Atık Zirvesi’nde otoriteler çevre konusunu masaya yatırdı
Masterchef'ten elenen Eda veda mesajında Mehmet şefe teşekkür etmedi
Yorumlar 1 yorum