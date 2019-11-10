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GÜNCEL
Eklenme Tarihi:
10.11.2019 13:21
Ankara'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe sebep oldu.
Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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