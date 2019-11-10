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Mesut'u soymaya çalışan hırsız hücresinde dayak yedi

Arsenal'li Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ı bıçakla soymaya çalışan saldırganlardan Ashley Smith cezaevinde saldırıya uğradı. Smith'in hücresinde darp edildiği videoyu Mirror internet sitesinden okuyucularıyla paylaştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ı bıçakla soymaya çalışan saldırganlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ashley Smith'in hücresinde darp edildiği videoyu Mirror internet sitesinden okuyucularıyla paylaştı.



Suçlarını itiraf etmişlerdi
Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a motorsikletle gasp etmeye çalışan ve iki oyuncuyu bıçakla tehdit eden Ashley Smith (30) (Alttaki fotoğrafta sağ üstte) ve kendine yardım eden Jordan Northover (26) (Alttaki fotoğrafta sol altta) suçlarını itiraf etmişti. Bıçakla Tank lakaplı Sead Kolisinac'a saldıran Ashley Smith'e 10 yıl hapis cezası verildi.



Cezaevinde saldırıya uğradı
Arsenal'li Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ı bıçakla soymaya çalışan saldırganlardan Ashley Smith cezaevinde saldırıya uğradı. Smith'in hücresinde darp edildiği videoyu Mirror internet sitesinden okuyucularıyla paylaştı.

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