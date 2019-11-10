Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi'ye tavsiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde kabul ettiği Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yabancı oyuncular yerine altyapıya yapılacak yatırımın kulübe çok daha fazla fayda sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini dün Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

Forma ile Kartal heykeli hediye edildi

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren kabulde Erdoğan'a, Ahmet Nur Çebi tarafından üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma ile Kartal heykeli hediye edildi.





Erdoğan'dan Çebi'ye tavsiye

Sabah'ta yer alan detaya göre; taraflar arasında oldukça samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleşti. İşte Erdoğan ve Çebi arasında geçen diyalog:



ERDOĞAN: Hayırlı olsun. Yeni görevinizde başarılar dilerim.

ÇEBİ: Efendim, hem Türk sporuna hem de Beşiktaş'a yaptığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz.

ERDOĞAN: Bütün kulüplere geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gerekli desteği vereceğiz.

ÇEBİ: Faizlerin aşağı düşmesi hem Beşiktaş'ın hem de borçlu kulüplerin sorunlarını çözmede yardımcı oldu.

ERDOĞAN: Beşiktaş büyük bir camia. Genlerinizde öz kaynak var. Öz kaynaklardan yetiştirdiğiniz efsanelere, yıldızlara sahipsiniz. Paraları yabancı oyunculara yatırmak yerine öz kaynaklara yatırım yapın. Beşiktaş'a daha fazla fayda sağlarsınız.