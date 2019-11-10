Teröristler rahat durmuyor MSB YPG'nin son 24 saatteki taciz sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre; Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce tacizlerin devam ettiği, saatte 16 taciz/saldırının gerçekleştiğini açıklandı.
MSB Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
MSB terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce tacizlerin devam ettiği ve son saatte 16 taciz/saldırının gerçekleştiğini açıkladı.
MSB sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;
TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi. pic.twitter.com/tpUppPHg6L— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2019
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