Teröristler rahat durmuyor MSB YPG'nin son 24 saatteki taciz sayısını açıkladı

MSB Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

MSB terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce tacizlerin devam ettiği ve son saatte 16 taciz/saldırının gerçekleştiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi. pic.twitter.com/tpUppPHg6L