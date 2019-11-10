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Teröristler rahat durmuyor MSB YPG'nin son 24 saatteki taciz sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre; Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce tacizlerin devam ettiği, saatte 16 taciz/saldırının gerçekleştiğini açıklandı.

MSB Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

MSB terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce tacizlerin devam ettiği ve son saatte 16 taciz/saldırının gerçekleştiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

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