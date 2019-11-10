Falcao'nun dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao, yarın İstanbul’a dönecek. Falcao'nun Başakşehir maçında forma giyemsi bekleniyor.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, İspanya’da tedavi görmeye devam ediyor. Bir an önce futbola dönmek için çok çalıştığını belirten Falcao, Marca TV’ye açıklamalarda bulundu.

“Bir an önce takıma dönmek için çok çalışıyorum''

Galatasaray’ın milli aradan sonra formasına kavuşmasını beklediği ve özlemle yolunu gözlediği golcü oyuncu, “Bir an önce takıma dönmek için çok çalışıyorum. Galatasaray çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ancak birçok yeni transfer var. Birbirimizi tanıdıkça büyük hedeflere ulaşabileceğimizi umuyorum” dedi.

''Tedavinin ardından hemen Türkiye’ye döneceğim”

Kolombiya Milli Takımı’nın Peru ve Ekvador’la yapacağı maçların bir parçası olmayı çok istemesine rağmen, bunun mümkün olmadığını belirten Falcao, River ve Flamengo arasında oynanacak Libertodores Kupası maçını izleyip izlemeyeceği sorusuna ise, “Eğer bu seyahati yapmak için bir imkan olsaydı yapardım. Ancak bu mümkün değil. İyileşme aşamasındayım ve Madrid’deki tedavinin ardından hemen Türkiye’ye döneceğim” cevabını verdi.

Başakşehir mücadelesinde sahada olması bekleniyor

Tecrübeli oyuncunun tedavisine Sarı- Kırmızılılar’ın sağlık heyeti tarafından devam edileceği, milli aradan da faydalanılarak, yıldız forvetin bir an önce takıma kazandırılması hedefleniyor. Bir aksilik olmaması durumunda Kolombiyalı forvetin, milli ara sonrasında ligde oynanacak Başakşehir mücadelesinde sahada olması bekleniyor.