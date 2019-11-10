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Ersun Yanal'dan iki isme uyarı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, son haftalardaki performanslarından memnun olmadığı İsla ve Rodrigues'i uyardı.

Fenerbahçe teknik heyeti, Kasımpaşa maçı sonrası iki futbolcu için alarm verdi. Gördüğü kırmızı kartla takımı 10 kişi bırakmasının yanında oynadığı futbolla da beğenilmeyen Isla'ya milli arada özel program uygulanacak. 

Yedeğe çekilecek
Malatya ve Göztepe maçlarında cezalı duruma düşen Şililinin yerine Dirar forma giyecek. Isla bu sürede kendini toplayamazsa yedeğe çekilecek. 

Özel çalışmaya tabi tutulacaklar
Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında kaçırdığı goller ve performansı ile eleştirilen Rodrigues de teknik direktör Yanal tarafından uyarıldı. Pas oyununda yarattığı zafiyet nedeniyle Rodrigues de Isla gibi özel çalışmalara tabi tutulacak.

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