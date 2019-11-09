HABER /  GÜNCEL

MİT ve jandarmadan PKK'ya ağır darbe

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı’nda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalı Cudi Dağı’nda, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi. Bakan Süleyman Soylu'da gelişmeyi böyle duyurdu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu
Gaziantep Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri
Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması
Trabzonspor'da Jose Sosa şoku!
Fatih Terim ile yollar ayrılmalı çıkışı
Türk devine dünya devi ortak oldu!
ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması
Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir tarihe geçti
Devlet Bahçeli: Atatürk'ün yolundan sapanlar zamanı gelince hesap verecekler
Cem Uzan Türkiye'ye dönüyor: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
İzmir’de vahşet! İnşaata elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu
Bugün kandil mi 8 Kasım ne kandili var Diyanet dini günler listesi
Yorumlar 5 yorum