HABER /  GÜNCEL

İstanbul Sultangazi'de tavuklu pilav 53 kişiyi hastanelik etti

İSTANBUL Sultangazi'de yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edilen 53 kişi hastaneye başvurdu. 51 kişi taburcu olurken 2 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde verilen bir mevlitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yedikleri pilav sonrası 53 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi gitti. Zehirlendikleri iddia edilen kişiler tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilirken, 2 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gaziantep Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri
Meteoroloji duyurdu! 4 ila 8 derece...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
Türk devine dünya devi ortak oldu!
HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması
Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir tarihe geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da büyük vicdansızlık! 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
G.Saray'da sakatlık şoku! 11. dakikada kenara geldi!
Esad: Avrupa, sığınmacılar yüzünden ikiyüzlü davranıyor
Sivasspor liderlik koltuğunu kaptı
10 Kasım şiirleri 2 kıtalık 4 kıtalık kısa 10 Kasım şiirleri
Yorumlar