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Hatay'da büyük vicdansızlık! 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler

HATAY'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinin önünde kundağa sarılı halde terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin önünden geçerken, bebek sesi duydu. İş yerinin önüne giden kişi, kundakta bir bebek olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı

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