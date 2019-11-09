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Esad: Avrupa, sığınmacılar yüzünden ikiyüzlü davranıyor

Esad, Avrupalı devletlere yönelik "Türkiye'nin sığınmacıları göndereceğinden korkup Suriye'de teröre destek vermeye devam etmeleri ikiyüzlülük" dedi.

Beşar Esad, Russia Today programına konuştu. Söyleşide Avrupa'ya 'ikiyüzlülülük' suçlamasında bulunan Esad, Türkiye'de bulunan sığınmacıların Avrupa'ya gönderilmesine yönelik endişe hakkında sert ifadeler kullandı.

"Suriye'de binlerce teröriste nasıl destek olabilirsiniz"
Esad, "Çoğunluğu ılımlı, çok azı terörist olandan korkup nasıl da Suriye'de binlerce teröriste nasıl destek olabilirsiniz? Suriye'dekilerin ülkenize döneceğinden nasıl korkmazsınız?" dedi.

Esad, Avrupa ve Türkiye arasındaki iletişimi değerlendirirken "Aralarındaki ilişki iki yönlü" dedi.

Esad, Avrupa'nın Türkiye'den nefret ettiğini fakat aynı zamanda  istediklerini de söyledi.

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