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Sivasspor liderlik koltuğunu kaptı

Rıza Çalımbay yönetiminde harika bir sezon geçiren Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konysaspor'u 2-0 mağlup etti, 21 puanla ve maç fazlasıyla ligin liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'de 11. haftada Sivasspor, Konyaspor'u konuk etti. Kırmızı Beyazlılar maçtan Emre Kılınç ve Hakan Arslan'ın attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

İki müthiş gol!

80. dakiakda Emre Kılınç ve 89'da Hakan Arslan sol çaprazdan ceza alanının dışından attıkları harika golelrle Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri attılar. 

Sivasspor bu galibiyetle iç sahada oynadığı 6 maçın beşini kazanmış oldu. 

Ev sahibi 21 puana ulaşıp maç fazlasıyla lider olurken Konyaspor ise 13 puanda kaldı. 

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