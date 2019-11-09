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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol açıklamasına sert tepki

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman'ın Suriye'deki petrol sahalarının gelirinin SDG'ye gideceğini açıklamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye halkına ait kaynaklar üzerinde kanunsuz hak iddia ediyorlar." diyerek tepki gösterdi.

Terör örgütlerinin Suriye halkına ait kaynaklara el koyduğunu söyleyen Çelik, "Birileri demokrasi tarihinin tüm kazanımlarını tahrip etmeye kararlı gözüküyor. İsimsiz bazı kaynaklar hergün Suriye petrolleri hakkında yeni bir açıklamada bulunuyor. Suriye'deki petrolün SDG'ye kullandırılacağını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

"Mülkiyet hakkı ilan etmek asıl işgalciliktir"

"Suriye halkına ait kaynaklar üzerinde mülkiyet hakkı ilan etmek asıl işgalciliktir. Üstelik bu işgalcilik DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri tarafından gerçekleştirildi." diyen Çelik'in açıklamaları şöyle:

Terör örgütleri Suriye halkına ait kaynaklara el koydu. Tarihi eserleri yağmaladı. Petrol başta olmak üzere kaynakları sattı. Bunu DEAŞ, PKK, YPG, PYD, SDG tüm terör örgütleri yaptı. Terör insanlık suçlarını işlerken aynı zamanda halka ait kaynakları tahrip eder. Çünkü bir projedir.

"Kanunsuz hak iddia ediyorlar"

İsimsiz bazı yetkililer bazı devletler adına konuşuyor. Suriye halkına ait kaynaklar üzerinde kanunsuz hak iddia ediyorlar. Ve bu kaynakları terör örgütü SDG'ye kullandıracaklarını söylüyorlar. PKK herkesin terör örgütü olarak kabul ettiği bir yapı. Bu terör örgütünün etiketlerinden biri de SDG. Buna Suriye halkının kaynaklarını aktaracaklarını söyleyenler, Suriye halkına karşı terörden yana olduklarını bir kere daha tescil etmiş olurlar.

"Bir terör örgütünü yenerken, teröre yenilmek budur"

Tüm bunlar, Ortadoğu halklarının gördüğü en vahşi ve insanlık dışı projelerin PKK/YPG/PYD/SDG üzerinden kurgulandığını tekrar gösteriyor. Bu yapı, tüm halkların düşmanıdır. Demokratik devletler DEAŞ'ı yenmeye odaklanırken teröre yeniliyor. Çünkü DEAŞ'la mücadele ederken bir başka terör örgütüne destek veriyorlar. Bir terör örgütünü yenerken, teröre yenilmek budur. Demokrasilerin İkinci Dünya Savaşı sonrası karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit budur."

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