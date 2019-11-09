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YPG mensuplarına ait konvoy Güvenli Bölge'den geçti

YPG mensuplarına ait konvoy Nusaybin'in karşısında yer alan Suriye'nin Kamışlı ilçesinde görüntülendi. Kamışlı, mutabakatta Güvenli Bölge'nin içinde yer alıyor.

Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Barış Pınarı Harekatı ara vermek koşuluyla teröristlerin Güvenli Bölge'den çekileceği taahhütünü almasına rağmen terör örgütü PKK/YPG mensupları Güvenli Bölge içinde yer alan Kamışlı'da görüntülendi.

Konvoy hareketliliği 

Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü YPG'lilere ait ağır silahlı kamyonetler görüntülendi. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, konvoy hareketliliği yaşandı.

Silah sesleri duyuldu

Konvoyun geçişi sırasında, zaman zaman silah sesleri duyuldu. Kamışlı'nın batısına giden konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

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