Memur emeklisinin merakla beklediği haber! En düşük maaş 2 bin 631 TL

Memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4,31', en düşük maaşta 2 bin 631 liralık seviye göründü. Zam oranı Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artabilecek.

Ocak zammı için sadece SSK ve Bağ- Kur emeklileri değil, memur emeklilerinin gözü de enflasyon verilerinde. Maaşlara Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark da yansıtılacağı için memur emeklileri verileri yakından izliyor.

Ocak zammı

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5,31 çıkmasıyla memur emeklilerine yüzde 0,31 fark oluştu. Böylece Ocak zammı yüzde 4,31'e ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre fark yani emeklilerin zam oranı artacak ya da azalacak.

Fark artabilir

Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre fark yüzde 1,65, beklenti anketine göre ise yüzde 2,3 olabilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira. Bu maaş, yüzde 4,31 artışa göre 2 bin 631 liraya ulaşacak. Eğer Ocak zammı yüzde 1,65 enflasyon farkıyla yüzde 5,65'e çıkarsa bu maaş 2 bin 665 liraya, yüzde 2,3 farkla yüzde 6,3'e ulaşırsa 2 bin 681 liraya yükselecek.