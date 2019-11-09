ABD'nin Suriye Temsilcisi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin detaylar konuşuldu.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 kararı çerçevesinde Anayasa Komitesi çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve Suriye'de şeffaf, adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemi vurgulandı.

Erdoğan'ın ABD ziyareti gündeme geldi

Kalın, Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı 1,5 saat süren görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştireceği ABD ziyaretinin gündemine ilişkin detaylar konuşuldu.

Masada Suriye vardı

Güvenli bölge, İdlib'deki son durum, Suriye siyasi çözüm sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesi'nin çalışmaları etraflıca görüşüldü. BMGK 2254 kararı çerçevesinde Anayasa Komitesi çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve Suriye'de şeffaf, adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede, 17 Ekim'de ABD ile güvenli bölge konusunda varılan anlaşma doğrultusunda iş birliğinin artırılması gerektiği ifade edildi. DAEŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlığı yinelendi.

AKAR ile toplantı

James Jeffrey, Ankara'daki temasları kapsamında dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.