Cedi Osman hayalini açıkladı işte oynamak istediği Türk takımı

NBA'de iki sezondur Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, basketbolu bırakmadan önce Fenerbahçe veya Anadolu Efes'te oynamak istediğini söyledi.

Washington Wizards'ı 113-100 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Cedi Osman, uzun yıllar NBA'de forma giymek istediğini belirtti.

Cedi, basketbolu bırakmadan önce ise Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe veya Anadolu Efes forması giymek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'de oynama hayalim var

Hem taraftarı hem de büyük bir kulüp olmasından dolayı Fenerbahçe'de forma giyme hayali olduğunu belirten Cedi Osman, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Uzun yıllar NBA'de oynamak istiyorum. Ama hep Fenerbahçe'de oynama hayalim var. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp. Ancak ileride belki olursa diye söylüyorum, yani basketbolu bırakmadan 1 sene önce tekrar Türkiye dönüp. Tabi diğer bir yanda da büyüyüp yetiştiğim Anadolu Efes var. Bu nedenle Fenerbahçe ve Anadolu Efes arasında bir seçim yapardım. Ancak Anadolu Efes benim için 1 adım daha önde, çünkü sonuç olarak yetiştiğim kulüp" şeklinde konuştu.

Her şey yolunda

Cleveland Cavaliers ekibinde mutlu olduğunu ifade eden Cedi, "Maçlarda uzun sürelerle oynamam benim adıma güzel bir durum. Herkes de benden memnun, antrenörüm de aynı şekilde benim hakkımda güzel şeyler söylüyor. Burada her şey yolunda" diye konuştu.

Ayrıca Osman, formasını giydiği Cleveland Cavaliers ile sözleşmesini uzattı.



Dünya Kupası'nı yorumladı

2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki performanslarını da değerlendiren milli basketbolcu, "Daha iyi olabilirdik. Çok şanssızdık. Ama sonuç olarak hedefimiz olan Olimpiyat elemelerine katılma hakkı kazandık. Umarım olimpiyat elemelerini de kazanarak olimpiyatlara gideriz" dedi.

Tarih yazmaya çok yaklaşmıştık



ABD maçında tarih yazmaya çok yaklaştıklarını dile getiren Cedi Osman, "Hepimiz için çok üzücü bir maç oldu. Tarih yazmaya çok yaklaşmıştık. Ama olmadı ve bir maçımız daha vardı. Çekya karşısında bir şansımız daha vardı ancak iyi değerlendiremedik. Çünkü çok yorulmuştuk, çok yıpranmıştık. Ama hedefimiz olan olimpiyat hedefimize ulaştık" ifadelerini kullandı.