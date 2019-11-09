YPG'den 24 saatte havan roket ve keskin nişancı atışı ile 8 saldırı

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik YPG'li teröristlerin son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışı ile 8 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. YPG tahrikleri tüm hızıyla sürerken, Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yeni gelişmeyi Twitter sayfasından paylaştı.

Açıklalamada "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi. pic.twitter.com/rPhgftZm6c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2019

Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn'da kandil simidi dağıttı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Mehmetçiklerimiz, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmayı sürdürüyor. Mehmetçiklerimiz, Mevlid Kandili dolayısıyla hazırladıkları kandil simitlerini de Tel Abyadlı ve Rasulaynlı kardeşlerimize ikram ederek, Mevlid Kandillerini kutladı." ifadeleri kullanıldı.

Köy köy sağlık taraması

Tel Abyad ve Rasulayn'da sağlık hizmetlerinin aksamaması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mobil Kliniği'nin kırsal mahalleleri dolaşarak sağlık taramasına devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın (sağda), ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield de (ortada) yer aldı.