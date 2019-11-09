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THY Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının zafer haftası

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, haftayı galibiyetle kapattı.

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda 7. hafta maçları tamamlandı.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe Beko, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yenerek rahat bir nefes aldı. Sarı-lacivertliler, Ataşehir'de konuk ettiği rakibini 90-82 yenerek bu sezon 2. galibiyetini elde etti ve haftayı 18 takımlı ligde 14. sırada tamamladı.

Anadolu Efes ise Yunanistan'dan bu sefer galibiyetle döndü. Geçen hafta Atina'da Panathinaikos'a 86-70 yenilen lacivert-beyazlılar, bu sefer aynı şehirde Olympiakos'a konuk oldu. Rakibini 19 sayı farkla 86-67 mağlup eden Anadolu Efes, galibiyet sayısını 5'e yükseltti ve haftayı 5. sırada bitirdi.

THY Avrupa Ligi'nde 7. haftada İspanyol temsilcisi Barcelona zirvede yer aldı. Barcelona, Litvanya deplasmanında Zalgiris'i 93-86 yendi ve bir hafta sonra tekrar averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Haftanın sürpriz sonucuna ise Fransız temsilcisi ASVEL imza attı. ASVEL, sahasında konuk ettiği son şampiyon Rus ekibi CSKA Moskova'yı son saniyelerde bulduğu basketle 67-66 yenerek, rakibini liderlikten indirdi.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Zenit-Khimki: 73-87

Kızılyıldız mts-Real Madrid: 60-75

Olympiakos- Anadolu Efes: 67-86

Maccabi FOX-ALBA Berlin: 104-78

AX Armani Exchange Milan- Baskonia: 81-74

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih: 90-82

Zalgiris-Barcelona: 86-93

Panathinaikos-Valencia: 91-80

ASVEL-CSKA Moskova: 67-66

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın sonucunda oluşan puan durumu şu şekilde:

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