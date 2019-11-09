Abdullah Avcı'nın tercihleri başkan Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı

Braga'ya deplasmanda 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi grubundan çıkma ihtimali kalmayan Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı'nın tercihleri masaya yatırılıyor.

Grip olduğu için Portekiz'e gidemeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi eleştirilmeye devam ediyor.

Avcı'nın, Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Diaby, Ruiz ve N'Koudou'yu rotasyon sebebiyle Braga maçı kadrosuna almaması hala gündemdeki sıcaklığını korurken, yöneticilerin Ahmet Nur Çebi'ye şikayette bulundukları öğrenildi.

Avrupa'yı feda etmiş olduk

Türkiye'nin haberine göre Avcı'nın Beşiktaş'ın Avrupa hedefinden tamamen vazgeçen bir kadro tercih ettiğini ve Başakşehir'i çalıştırdığı dönemdeki gibi Avrupa'yı ciddiye almadığını savunan yöneticiler "Ligde karşılaşacağımız Denizlispor maçı için mi bu kadar önemli oyuncu Braga'ya götürülmedi? Ligin zayıf takımlarından biriyle hem de evimizde yapacağımız ve çok rahat kazanabileceğimiz maç için Avrupa'yı feda etmiş olduk. Böyle bir tercih Beşiktaş'a yakışmadığı gibi kabul edilemez" sözleriyle tepkide bulundular.

Savunma isteyecek

Ahmet Nur Çebi'nin de takımın Avrupa'ya dörtte sıfır yaparak elenmesinden dolayı çok rahatsız olduğu ve Abdullah Avcı'dan hastalığını atlatmasından sonra savunmasını isteyeceği öğrenildi.