HABER /  BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'nın tercihleri başkan Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı

Braga'ya deplasmanda 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi grubundan çıkma ihtimali kalmayan Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı'nın tercihleri masaya yatırılıyor.

Grip olduğu için Portekiz'e gidemeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi eleştirilmeye devam ediyor.

Avcı'nın, Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Diaby, Ruiz ve N'Koudou'yu rotasyon sebebiyle Braga maçı kadrosuna almaması hala gündemdeki sıcaklığını korurken, yöneticilerin Ahmet Nur Çebi'ye şikayette bulundukları öğrenildi.

Avrupa'yı feda etmiş olduk
Türkiye'nin haberine göre Avcı'nın Beşiktaş'ın Avrupa hedefinden tamamen vazgeçen bir kadro tercih ettiğini ve Başakşehir'i çalıştırdığı dönemdeki gibi Avrupa'yı ciddiye almadığını savunan yöneticiler "Ligde karşılaşacağımız Denizlispor maçı için mi bu kadar önemli oyuncu Braga'ya götürülmedi? Ligin zayıf takımlarından biriyle hem de evimizde yapacağımız ve çok rahat kazanabileceğimiz maç için Avrupa'yı feda etmiş olduk. Böyle bir tercih Beşiktaş'a yakışmadığı gibi kabul edilemez" sözleriyle tepkide bulundular.

abdullah avcı

Savunma isteyecek
Ahmet Nur Çebi'nin de takımın Avrupa'ya dörtte sıfır yaparak elenmesinden dolayı çok rahatsız olduğu ve Abdullah Avcı'dan hastalığını atlatmasından sonra savunmasını isteyeceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AFP'ye konuşan Türk yetkili: Bağdadi'nin eşi DEAŞ'ın sırlarını verdi
Ahmet Hakan Bülent Arınç gerçeğini açıkladı
Adil Öksüz’ün kuzeni itirafçı oldu! Çok kritik bilgiler verdi
Mesut Özil'in saldırganına 10 yıl hapis cezası verildi
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'dan yanıt: İnsanlara bana ‘paşam’ diyorsa ne yapabilirim
Tel Abyad ve Resulayn’da halkın yaraları sarılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Toprak tartışması kanlı bitti! Adana'da 4 metrelik arazi için komşusunu öldürdü
Bomba! Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönüyor
Selülit neden olur nasıl geçer sonsuza kadar kurtulmanız mümkün!
Queen's Belfast Üniversitesi tespit etti! Kanser riskini yarı yarıya azaltıyor
İsrail'den 14 Filistinli sporcuya şok! Geçişlerine izin verilmedi
Adetli kadın kandil gecesi ne yapmalı hangi duaları okuyabilir?
Yorumlar