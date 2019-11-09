HABER /  GÜNCEL

Toprak tartışması kanlı bitti! Adana'da 4 metrelik arazi için komşusunu öldürdü

ADANA'da arazi tartışması sonucu komşusu Zeki Bahçe'yi (43) öldürüp, oğlu Mustafa Bahçe'yi de (23) yaralayan Sabah Sevil (56) tutuklandı.

Olay, 6 Kasım'da Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sabah Sevil, Zeki Bahçe'nin tarlasının yanından bir arazi satın aldı. Arsanın ölçümünü yaptıran Sevil, Bahçe'nin tarlasının 4 metre kendi topraklarına girdiğini öğrendi. Bunun üzerine Sevil, kepçe ve tel örgü getirerek, arsasının etrafını çevirmek istedi.

Bahçe, "Ben buraya bakla ektim, 25 bin lira vereceksin" diye tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Sabah Sevil, tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Bahçe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, oğlu Mustafa ise tedavi altına alındı. Suç aleti silahla gözaltına alınan Sabah Sevil, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan Bülent Arınç gerçeğini açıkladı
Adil Öksüz’ün kuzeni itirafçı oldu! Çok kritik bilgiler verdi
Mesut Özil'in saldırganına 10 yıl hapis cezası verildi
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'dan yanıt: İnsanlara bana ‘paşam’ diyorsa ne yapabilirim
Tel Abyad ve Resulayn’da halkın yaraları sarılıyor
FETÖ’cü Enes Kanter’den alçak çağrı
ÖNCEKİ HABERLER
Bomba! Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönüyor
Selülit neden olur nasıl geçer sonsuza kadar kurtulmanız mümkün!
Queen's Belfast Üniversitesi tespit etti! Kanser riskini yarı yarıya azaltıyor
İsrail'den 14 Filistinli sporcuya şok! Geçişlerine izin verilmedi
Yeni araştırma ortaya koydu! Türkiye nüfusunda bir ilk
Adetli kadın kandil gecesi ne yapmalı hangi duaları okuyabilir?
Yorumlar