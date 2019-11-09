Ketojenik beslenme listeleri dişlerinizi kaybetmenize neden olabilir!

Ketojenik beslenme nedir, nasıl yapılır diye merak edenler dikkat! Ketojenik diyet listesine bağlı kalarak beslenenler dişlerini kaybedebilir. İşte ketojenik diyetin dişler üzerine olumsuz etkiler ve ketojenik diyet nedir sorusunun yanıtı.

Ketojenik diyet yapanları bekleyen büyük tehlike. Düşük karbonhidrat diyeti yapanlar dişlerini kaybedebilir. Şeker ve şeker katkılı besinlerin yasak olduğu ketojenik diyet yapanlar, şeker tüketmedikleri için dişlerini fırçalama konusunda dikkatsiz davranabiliyorlar. Uzmanlar ise şekerin kesildiği ketojenik diyetler yapılsa bile dişlerin günde 2 kez fırçalanması gerektiği konusunda uyarıyor.

Ağırlıkla yağ ve protein tüketilen düşük kalorili diyetler kesici dişlerin arasında et parçaları gibi birikintiler bırakabilir. Aynı zamanda ekmek, makarna, pirinç gibi besinlerin tamamen kesilmesi de dişlerde boşluklar yaratabilir.

Her yediğiniz dişlerinizde sümüksü bir tabaka yaratır. Eğer düzenli fırçalama yapılmazsa dişlerinizde önce tartar adından da çürükler oluşmaya başlar. Diş çürüklerinin tek nedeni şeker ve karbonhidratlar değildir.

İngiliz Dişhekimleri Birliği, ketojenik diyet gibi tek bir besin grubu üzerine kurulu diyetlerin kendilerinin de diş çürüğü sebebi olduğu kanısında. Bunun nedeni de dengeli bir beslenme düzeni yerine tek tür beslenme düzeni diş sağlığını olumsuz etkilemesi.

ABD'de yapılan bir sosyal medya anketine göre, keto diyeti yapanların beşte biri dişlerini fırçalamaktan vazgeçmiş durumda. Ayrıca ketojenik diyet yapanların büyük bir kısmında 'ketoz nefesi' denilen kötü kokulu bir nefes ortaya çıkmakta. Bunun nedeni karbonhidratların ağızda parçalamaya yardımcı rol oynamasına karşın, sadece proteinle beslenmede bu parçalama evresinin eksik kalması ve fırçalama eksikleri olarak gösterildi.

Ketojenik diyet nedir?

1920'lere dayanan ketojenik diyet ilaca yanıt vermeyen bireylerde epileptik nöbetlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için bulunan bir beslenme şekli. Yapılan uygulamalardan sonra nöbet oranlarında azalma olduğunu gösteren çok sayıda çalışma ile popüler bir beslenme türüne dönüştü. Diyet vücudun glukoz yerine yakıt için keton kullandığı ketoz sürecine dayanıyor. Ketonlar açlık, karbonhidrat kasıtlaması veya aşırı egzersiz zamanlarında kullanılan bir yağ metabolizbasının bir yan ürünüdür. Vücudun ketoz durumuna ulaşması için kalori alımı sınırlı olmalı ve yüzde 80 yağ içermelidir. Kalan kaloriler düşük karbonhidratlı sebzelerden ve proteinlerden gelmelidir. Keto yaşam tarzı sağlıklı yağı yüksek, karbonhidratı düşük ve orta miktarda protein içeren günlük bir diyet gerektirir. Vücudunuzun karbonhidrat yerine kendi enerjisini kullanmasını sağlar. Glikoz üzerine yağ yakılması ketozis olarak bilinir.

Ketojenik diyette neler yenir?

Yapraklı yeşillikler ve çoğu sebzeler

Tam yağlı süt

Kuruyemiş ve tohumlar

Avokado ve meyveler

Hindistan cevizi yağı gibi yağlar

Ketojenik diyette yenilmesi yasak olan yiyecekler

Bal ve akçaağaç şurubu gibi şeker

Çoğu meyve

Beyaz veya tatlı patates