HABER /  DÜNYA

FETÖ’cü Enes Kanter’den alçak çağrı

Her fırsatta Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulundan Firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Teröristbaşı Fetullah Gülen için ‘babam’ diyen firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, İtalyan La Repubblica gazetesine konuştu.

'Boykot çağrısı yaptı

“Türkiye’de oyun oynanmaz” diyen Kanter, “Futbolculardan ve UEFA’dan İstanbul’da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalini boykot etmelerini istiyorum” dedi.

Sadece UEFA’dan değil tüm Avrupa’dan boykot istediğini söyleyen Türkiye düşmanı Kanter, “Evet boykotu, tüm Avrupa’dan istiyorum.  Sesimizi yükseltmemiz, sesimizi duyurmamız ve teslim olmamamız gerekir. Her şeyi normal ve kaçınılmaz kabul etmemeliyiz. İtalyan hükümeti ve kamuoyunun Türkiye’ye daha fazla baskı yapmasını isterim” diye konuştu.

Halk düşmanı olduğunu itiraf etti

Teröristbaşı Gülen’e olan yakınlığından dolayı ailesinin ve arkadaşlarının kendisini terk ettiğini açıklayan Kanter, “Bir halk düşmanıyım. Bu yüzde 2021’de Amerikan vatandaşı olacağım” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Tel Abyad ve Resulayn’da halkın yaraları sarılıyor
ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın başka bir yerinde örneği yok
ABD'de engelli siyahi adam 17 yıl boyunca restoranda köle gibi çalıştırıldı
Macaristan Başbakanından şok sözler! Erdoğan'ı makamından uzaklaştırmak istiyorlar
Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'ndan Erdoğan'a Barış Pınarı övgüsü
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)
Adetliyken okunacak dualar Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler
Tesbih namazına nasıl niyet edilir kaç rekat nasıl kılınır
Flaş açıklama! Diagne kadro dışı bırakıldı
Tacizci öğretmen öğrencisine 'çocuk nasıl yapılır biliyor musun?' diye sormuş
Adet olan kadın Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet eder?
Yorumlar