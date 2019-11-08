Fenerbahçe Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 11. haftanın perdesi Kadıköy'de açıldı. Gol düellosuna sahne olan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında gülen taraf ev sahibi oldu. 2 penaltı, 2 kırmızı kartın çıktığı ve heyecanın 1 dakika eksik olmadığı mücadele Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Taraftarı önünde sürprize izin vermeyen Kanarya, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 12 puanda kalan Kasımpaşa ise 11. sırada yer aldı.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 4'üncü dakikada Hajradinovic ile ceza sahası içi sağ çaprazda girdiği ikili mücadelede Ozan Tufan yerde kaldı ve maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Vedat Muric, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelerle buluşturdu: 1-0

14. dakikada Hasan Ali Kaldırım, sol kanattan ceza sahasına girerek ortasını yaptı. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Garry Rodrigues'in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.

34. dakikada Kasımpaşa beraberlik golüne çok yaklaştı. Ani gelişen atakta Hajradinovic, pasını savunmanın arkasına sarkan Koita'ya verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın yaptığı vuruşta kaleci Altay, ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Khalili'nin altıpasın gerisinden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın solundan ağlara gitti: 1-1

44. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. 42'nci dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ taraftan kullandığı kornerde Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda Sadiku'ya çarpan top kornere gitti. VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen maçın hakemi Ali Palabıyık, Sadiku'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi. 44'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Vedat Muric, meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in solundan filelerle buluşturdu: 2-1

45. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Fenerbahçe'nin ikinci golünün ardından hakeme alkışla tepki gösteren Karim Hafez, sarı kartla cezalandırıldı. Alkışla tepkisini sürdüren Hafez, hakem Ali Palabıyık tarafından ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 2-1 önde tamamladı.

54. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Ani gelişen konuk takım atağında, kendi yarı sahasından aldığı topla Fenerbahçe yarı sahasına geçen Koita, pasını Yusuf Erdoğan'a verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf'un sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır, sağ eliyle müdahale ederek topu güçlükle kornere çeldi.

56. dakikada konuk takım skoru 2-2'ye getirdi. Hajradinovic'in sağdan kullandığı kornerde altıpasın önünde Vedat Muric'ten seken top, Ben Youssef'in önünde kaldı. Bu oyuncunun arka direkte yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2

59. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Tolga Ciğerci'nin soldan kullandığı kornerde Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-2

71. dakikada Moses'ın soldan pasında Tolga Ciğerci'nin ceza sahasında topu kontrol ettikten sonra sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Fatih'ten döndü.

72. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahaya yakın bir bölgede Isla ile girdiği ikili mücadelede Veigneau yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, Isla'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Fenerbahçe: 3 - 2 :Kasımpaşa

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci (Dk. 72 Jailson), Moses (Dk. 90+2 Sadık Çiftpınar), Ozan Tufan, Rodrigues (Dk. 55 Dirar), Vedat Muric

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Jorge Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Aytaç Kara, Hajradinovic, Khalili (Dk. 46 Veigneau), Yusuf Erdoğan (Dk. 58 İlhan Depe), Koita

Goller: Dk. 6 (Penaltıdan) ve 44 (Penaltıdan) Vedat Muric, Dk. 59 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 37 Khalili, Dk. 56 Ben Youssef (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Dk. 45 Karim Hafez (Kasımpaşa), Dk. 72 Isla (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 3 Moses, Dk. 43 Serdar Aziz, Dk. 69 Vedat Muric (Fenerbahçe), Dk. 44 Sadiku, Dk. 45+3 Aytaç Kara, Dk. 80 Jorge Fernandes (Kasımpaşa)