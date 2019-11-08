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Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; Gaziantep, İstanbul, Kayseri ve Mersin'de vatandaşları evlilik vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle aranan 1'i kadın 2 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler bir adrese düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin benzer yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

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