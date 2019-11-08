Hacet namazı 4 rekattır Kadir Suresi ve Ayetel Kürsi ile kılınışı

Hacet Namazı ikişer rekatlar halinde bir dileğin kabulü ve Mevlid Kandili gibi özel gecelerde kılınır. Hacet Namazı Ayetel Kürsi ya da Kadir Suresi ile kılınabilir. İşte Hz. Muhammed'in doğum gününde kılınacak 4 rekatlık hacet namazı kılınışı.

Hacet Namazı 'dileklerin' kabulü için kılındığı gibi Mevlid Kandili gibi önemli kandil gecelerinde de kılınan bir namazdır. Peki Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekattır , hangi dualar okunur?

Hacet Namazı Kadir Suresi ile kılınır. Aşağıda sizler için hacet namazının Mevlid kandili gecesi kılınan şeklini, Kadir Suresini ve diğer günlerde Hacet namazının nasıl kılınacağını derledik.

Kadir suresi ile kandil namazı kılınışı: Mevlid Kandilinde hacet namazı Kadir suresi ile kılınır. Kadir suresiyle Hacet namazının kılınışı da şöyledir:

1. rekatta: 1Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur

2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi

3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi

4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.

Peygamberimiz hacet namazını nasıl kılardı:

Peygamberimizden edilen bir rivayete göre hacet namazının ilk rekatında Fatiha’dan sonra üç defa Ayete’l-Kürsi, diğer rekatlarda da Fatiha’dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Ayetel kursi ile hacet namazı kılınışı: Hacet Namazı Kadir Suresi'yle kılınabildiği gibi Ayetel Kürsi ile de kılınır. Nihat Hatipoğlu'nun anlattığına göre ise Ayetel Kursi ile Hacet namazı şöyle kılınır; Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha ’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî okunur.

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Şayet Hacet namazını 12 rekat olarak kılmak isterseniz aynı şekilde niyet edilerek bunu 12 rekata tamamlayabilirsiniz.

Hacet duası nasıl okunur: Hâcet duasını okumak sünnettir. Hacet duası şöyledir:

Allahümme innî es'elüke tevfîka ehli'l-hüdâ ve a'mâle ehli'l-yakîni ve münâsahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbüde ehli'l-verâi ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfük. Allahümme innî es'elüke mehâfeten tahcizünî an ma'siyetike hattâ a'mele bi-tâatike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ ünasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-ümûri ve husne zannin bik. Sübhâne Hâlikı'n-nûr...

Hacet duasının meali :

Allah'ım! Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, senin rızâna rağbet gösterenlerin talebini, takvâ ehlinin ibâdetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyle korkayım. Allah'ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men'etsin, tâ ki sana itâat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızâna ereyim, senden korkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zan besliyeyim... Nûrun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekâis ve kusurlardan münezzehtir...

Hacet namazı nasıl kılınır: Hacet namazının ne zaman, nasıl kılınacağı ve ne okunacağı hususunda insan,ruh haline göre hareket edebilir. Öyle ki bazı sıkıntılar ve istekler anlık olabilir. Genelde perşembeyi Cumaya bağlayan gece Hacet Namazı kılmanın daha evla olduğu belirtilmektedir.

Hacet namazı ne için kılınır: Hacet Namazı bir haksızlığa uğrandığında, bir eşya kaybolduğunda, merak edilen bir kimseden haber alınmadığında bu namaz kılınıp dua edilebilir. Eğer geniş zamana yayılan bir dert veya arzu varsa yatsı veya teheccüt namazından sonra hacet namazı kılınır.

Hacet namazı neden önemli: Hacet namazı, kulların çok da farkına varamadığı muhteşem bir hazine olarak niteleniyor. Rivayete göre bir yaz günü Hazreti Enes’e bahçıvanı gelerek, yağmur yağmadığından ve bahçenin kuruduğundan yakınır. Bu haber üzerine Hazreti Enes, Resûlullah’ın, “Herhangi bir ihtiyacı olan kimse iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah’a dua etsin.” şeklindeki tavsiyesini hatırlar. Su isteyerek abdest alıp namaza durur. Selam verdikten sonra bahçıvanına, “Gökyüzünde bir şey görebiliyor musun?” diye sorar. Bahçıvan, “Göremiyorum.” der. Hz. Enes, tekrar içeri girip namaz kılmaya devam eder. Birkaç kez bahçıvana, “Gökyüzünde bir şey görebiliyor musun?” diye sorunca adam, “Kuş kanadı gibi bir bulut görüyorum.” der. Bunun üzerine Hz. Enes, namazını ve duasını sürdürür. Az sonra bahçıvan, Hazreti Enes’in yanına gelir ve “Gök bulutla kaplandı ve yağmur yağmaya başladı.” der. Bunun üzerine Enes (ra), “Haydi, ata bin de yağmurun nerelere kadar yağdığına bak.” der. Bahçıvan, etrafı dolaştığında, yağmurun sadece Hazreti Enes’in büyük bahçesine yağdığını görür.