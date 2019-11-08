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Huawei için müjdeli haber! Google lisansını almaya çok yaklaştı

Google’a önemli bir gelir kazandıran Huawei için sevindirici haber geldi. Huawei Google lisansı için yeşil ışık yandı.

ABD’nin Huawei lisansını iptal etmesiyle birlikte Huawei’de sıkıntı günler başladı. Yakın zaman önce tanıtılan Huawei Mate 30 ailesi de bu engellemelerin gölgesinde kalan modellerden oldu. Mate 30 ailesi Google servisleri olmadan satışa çıktı. Huawei yine de özellikle Çin’de, bu modellerle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

Huawei için müjdeli haber ise yakın zaman önce açıklama yapan ABD Ticaret Bakanlığı sekreteri Wilbur Ross‘tan geldi. Ross, Bloomberg’e verdiği bir röportajda, Huawei ile iş yapmak isteyen 260 civarında şirketin lisans başvurusunda bulunduğuna değindi. Bu doğrultuda, lisansların kasım ayı içinde yani bu ay verileceği belirtildi. Google’ın da bu başvuruyu yapan şirketler arasında olduğu biliniyor. Dolayısıyla, kasım ayı içinde Huawei Google lisansı müjdesini alabilir.

ABD‘nin aldığı kararlar karşısında kendi çözümlerini üreten Huawei, HarmonyOS isimli işletim sistemini de bir yandan geliştirmeyi sürdürüyor. Ancak, Google lisansı alındığı takdirde Android dünyasına geri dönüş yapılabilir.

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