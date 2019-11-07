Herkes bu özelliği bekliyordu WhatsApp'ın yeni güncellemesi geldi
WhatsApp, kullanıcılarının yoğun talep ettiği özelliği platforma entegre etti.
WhatsApp kullanıcılarının yoğun talep ettikleri özelliği kullanıma sundu. Independent'te yer alan habere göre mesajlaşma uygulaması, hangi kişilerin sizi WhatsApp gruplarına ekleyebileceğini belirlemenizi sağlayan yeni ayar seçeneğini kullanıma sundu.
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Söz konusu özelliği kullanmak için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle:
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İlk önce WhatsApp'ı açın ve sırasıyla Ayarlar> Hesap> Gizlilik bölümüne gidin. Burada 'gruplar' sekmesine girdiğinizde istediğiniz ayarlamaları yapabileceksiniz.
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Geçtiğimiz dönemde Hindistan’da test edilen yenilik, 'Hiç Kimse', 'Kişilerim' ve 'Herkes' olmak üzere kimlerin sizi gruplara ekleyebileceğini seçmenize izin veriyordu.
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