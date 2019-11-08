HABER /  GÜNCEL

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya okey masasında görüntülendi

İnternet Haber

Atatürk'e benzerliğiyle bilinen tiyatro oyuncusu Göksel Kaya'nın, okey oynarken görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Atatürk'e olan benzerliğini fırsata çeviren tiyatro oyuncusu Göksel Kaya, bu kez fena yakalandı.

Milli günlerdeki etkinliklerde boy göstererek halkı istismar etmekle suçlanan Kaya, bu kez farklı bir yüzle kamuoyunun karşısına çıktı.

Okey oyununa fena kaptırmış

Zeybek oynarken ya da asker kıyafetiyle tanıdığımız Kaya, okey masasında ter dökerken ortaya çıktı. Kendini oyuna fena kaptıran Kaya'nın görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Videonun altına çok sayıda yorum gelirken, kullanıcılar Kaya'yı eleşiri yağmuruna tuttular.

Görüntülere yorum yağdı

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya ortaya çıktı İsmail Saymaz isyan etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
1 liraya devredilen KARDEMİR şimdilerde Türkiye'nin en büyük 23. kuruluşu oldu
Bartın'da erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti 5'inci kattan ölüme atladı
Ufuk Uras açıkladı Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılacak mı?
Süleyman Soylu söz verdi Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz
O bir belediye başkanı! Saçlarını kesip çıplak ayak 3 kilometre yürüttüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mektubu Trump'a takdim edeceğim
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan deprem kuşağındaki okullarla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den Visca'ya transfer mesajı
Nihat Özdemir'den Başakşehir'e tebrik
Kahraman kedi Gatubela! Görünce fırladı ve düşmek üzere olan bebeği kurtardı
Yargıtay Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında tüm sanıkların cezalarını onadı
Adet olan kadın Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet eder?
Yorumlar 2 yorum