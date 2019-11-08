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Süpersonik araç Bloodhound hız rekoru kırdı!

GÜNEY AFRİKA Cumhuriyeti'nde 'Bloodhound' isimli süpersonik araç, gerçekleştirilen testte hız rekoru kırdı.

Süpersonik araç Bloodhound, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki hız testini geçerek saatte 806 kilometre hızla dünya rekoru kırdı.

Andy Green kontrolündeki araç Kalahari Çölü'nde yaptığı hız denemesinin 8'incisinde hedeflenen hız sınırını aştı ve yeni bir rekora imza attı.

Bloodhound LSR ekibi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, geçen hafta yapılan denemede hasar gören aracın tamir edildiği ve yeni denemenin başarılı olduğu belirtildi.

Geçen hafta Bloodhound ile saatte 643 kilometre hızla yapılan denemede aracın kaportası hasar görmüştü.

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