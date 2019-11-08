Bill Gates Microsoft Mobil gerçeğini açıkladı
ABD'de bir konferansta konuşan Microsoft'un kurucusu Bill Gates Windows Mobile'ın neden başarısız olduğunu açıkladı.
Piyasa değeri 1 milyar doların üzerini bulan Microsoft'un sahibi, dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, Microsoft Mobil ile ilgili açıklamalarda bulundu.
New York Times tarafından düzenlenen bir konferansta akıllı telefon sektörünü değerlendiren Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Gates, Microsoft'un iki nedenden ötürü Windows Mobile ile başarıyı yakalayamadığını belirtti.
ZDnet'te yer alan habere göre, Gates suçu üstlendi ve o dönem ABD yönetiminin şirket hakkında "haksız rekabet" soruşturması başlattığını ve bu duruma yoğunlaşmaktan konu ile ilgili gerekli adımları atamadıklarını söyledi.
Gates'e göre, başarısızlığın ikinci nedeni ise Motorola'yla yapılacak anlaşmanın son anda iptal olması. Bunun ardından Motorola tercihini Android'den yana kullandı ve Google'ın işletim sistemi popülaritesini artırdı.