Fener'den Visca'ya transfer mesajı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı transfer etmek harekete geçerken Boşnak futbolcuya “Ocak’ta iş bitecek” mesajını gönderdi.

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ilk hedefi ise Edin Visca. Üstelik Fenerbahçe için Boşnak yıldız, yarım kalmış bir operasyon! Yönetimin, yaz transfer döneminin son iki gününde tüm mesaisini Visca için harcadığı ortaya çıktı. Hem Başakşehir ile hem de oyuncunun menajeriyle temas kuruldu. 29 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı.

Erken başlayacak

Fanatik'in haberine göre; Başakşehir ile yürütülen pazarlıklar ise tıkandı. Bunun nedeni, Turuncu- Lacivertliler’in, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala Boşnak yıldızın yerini dolduramayacak olmasıydı. Görüşmeler sonuçsuz kaldı. Ancak Fenerbahçe, Edin Visca’dan vazgeçmiş değil. Boşnak oyuncuya, “Bu iş Ocak’ta bitecek” mesajı gönderen yönetim, Başakşehir ile pazarlıklara bu kez erken başlayacak.

‘Sadece Visca yeter’

Sarı-Lacivertliler, paranın yanı sıra takas için İstanbul ekibine oyuncular sunacak. Ersun Yanal’ın sol bekte Hasan Ali dışında alternatifi olmamasına rağmen ara transfer için yönetime, “Sadece Visca’yı almamız bize yeter” raporu verdiği kaydedildi.