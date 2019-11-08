Ufuk Uras açıkladı Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılacak mı?

Geçen günlerde Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisiyle ilgili kurucular kurulu olduğu iddia edilen 67 kişilik bir liste basına sızmıştı. Listede adı bulunan ÖDP Eski Genel Başkanı Ufuk Uras'tan açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'Ahmet Davutoğlu'nun 67 kişilik ekibi belli oldu' haberlerinde yer alan listede ismi olan Ufuk Uras, "Dolaşıma sürülen yeni parti girişimi listeleriyle bir ilgim olmadığını daha önce de beyan etmiştim, ama bir daha ifade etmiş olayım" dedi.

Ekim ayında görüştüler

Ufuk Uras, eski Başabakan Ahmet Davutoğlu ile geçtiğimiz ay bir görüşme yapmıştı. Uras, görüşmeye ilişkin, "Kendi konumunu anlattı, ben de kendi durumumu anlattım. İfade edilen bir görüş yok ki paylaşmak ya da paylaşmamak söz konusu olsun. Varolan bir partiyle ilgisi olsun ya da olmasın" açıklamasını yapmıştı.