Boron iki yeni toz çeşidi ve sıvı temizlik ürünüyle piyasada

Milli madenimiz bordan üretilen BORON, güçlendirilmiş formüllü iki yeni toz çeşidi ve sıvı temizlik ürünüyle piyasada. 10 ayda cirosu 100 milyon TL’yi aşan BORON, böylelikle başarı çizgisini sıvı temizlik ürünüyle yükseltecek.

Dünya bor pazar lideri Eti Maden tarafından 10 ay önce piyasaya sürülen BORON, bu kısa sürede 100 milyon TL’yi aşkın ciroya ulaştı ve 30 bin tonun üzerinde satıldı. Yerli ve milli temizlik ürünü BORON’un şimdi de sıvı temizlik ürünü piyasaya sunuluyor. Petrol türevlerinin yanı sıra parfüm ve fosfat içermeyen BORON Doğal Mineralli Sıvı Temizlik Ürünü, toz temizlik ürünü gibi doğaya saygılı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaklaşık 10 ay önce piyasaya çıkan Bor madeninden üretilen Boron temizlik ürünü ile büyük bir başarıya imza atıldığını belirterek, “10 aylık kısa bir süre zarfında yüzde 8’lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Bir yandan iç talep karşılanırken bir yandan da ihracatımıza başladık. Bugün yeni ürünlerini tanıttığımız Boron ürünlerinde artan talebe yetişmek için Eskişehir Kırka’daki fabrikamız kapasitesini yüzde 20-25 oranında artırarak yıllık 30 – 35 bin ton arası üretim yapıyor” dedi.

Dünya bor pazarı lideri Eti Maden’in sektörde önemli başarı sağlayan ve tüketicilerin büyük ilgilisini çeken doğal mineralli temizlik ürün markası BORON, ürün yelpazesini genişletti. Milli madenimiz bordan üretilen BORON, güçlendirilmiş formülüyle iki yeni toz çeşidi ve sıvı temizlik ürünüyle duyuruldu. Yeni ürünler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer'in katılımıyla İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Bakan Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Farklı platformlarda Boron’un ar-ge çalışmalarının devam ettiğini ve önümüzdeki dönem yeni ürünlerle piyasada olacağını ilan etmiştik. Kamuoyundan da ürünlerin farklı kullanımlar için geliştirilmesi yönünde sürekli geri bildirimler aldık. Ve bugünden itibaren renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere dört farklı Boron raflardaki yerini almaya başlayacak. Türkiye’de temizlik ürünleri pazarı bugün yaklaşık 10 milyar liralık bir hacme sahip.

Rekabetin yüksek olduğu, kapasite fazlasıyla üretim yapabilen, modern tesislerin olduğu her geçen gün daha da gelişen bir sektör. Üretimin büyük bir kısmı çamaşır ve bulaşık deterjanları için ayrılıyor. Ham maddenin önemli bir kısmı da yurt dışından ithal ediliyor. Boron böylesine yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre zarfında yüzde 8’lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda inşallah 35 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz.

Yerli ve milli ürün

Yerli ve milli bir ürün Boron’un içeriğinde petrol türevi ya da fosfat gibi insan sağlığına, doğaya ve çevreye zararlı hiçbir katkı maddesi yok. Bugün pek çok temizlik ürününde kullanılan optik beyazlatıcılar, ağartıcılar, ya da güzel kokması için eklenen sentetik esaslı koku özlerinin cilt ve deri hastalıkları ile solunum yolu rahatsızlıkları başta olmak üzere pek çok hastalığı tetiklediği bilimsel bir gerçek. Ayrıca biyolojik olarak çözülme özelliğine sahip olmayan ürünler kullanım sonrası kanalizasyona, toprağa ve su kaynaklarımıza karışıyor. Zararlı etkileri, kalıntıları doğada ve canlı yaşamı üzerinde yıllar boyunca görülüyor. Boron doğal minerallerden oluşan bileşimiyle geleneksel deterjanlardan ayrışıyor. İçeriğinin yüzde 50’den fazlası doğal mineral ve borakstan oluştuğu için kullanım sonrası ortaya çıkan atık su çevreye zarar vermiyor.

Taklitlerinden sakınınız

BORON sektörde doğal mineralli temizlik ürünlerinin yaygınlaşmasına da ön ayak oldu. Burada öncü bir rol de üstlenmiş oldu aslında. Arkadaşlarımız kimi zaman içeriğinde bor kullanılmış bazı ürünler gösteriyorlar bize. Tabi sektörün teşvik edilmesi, buradaki boşluğun doldurulması adına güzel bir gelişme ama taklitlerimizden de sakının diyoruz. Yeni ürünlerle birlikte BORON’un piyasadaki pazar payını daha da artırmak için geniş bir dağıtım ağı kurduk. Türkiye’de tüm büyük zincir mağazalarda yani yaklaşık 20.000 noktada olma hedefimiz var. Bunun büyük bir kısmını gerçekleştirdik. Bütün hazırlıklarımızı bu hedefe göre yapıyoruz. Birçok yerde vatandaşlarımızdan haklı serzenişler alıyoruz. Marketlerde bulamıyoruz ya da gidiyoruz hemen tükeniyor şeklinde. BORON’un hem üretiminin artırılması hem de yaygınlaşması için arkadaşlarımız büyük emek sarf ediyor.

ABD, İsviçre Tunus ve Kosava’ya ilk ihracat

Eskişehir Kırka’daki fabrikamız artan talebe yetişmek için kapasitesini yüzde 20-25 oranında artırarak yıllık 30 – 35 bin ton arası üretim yapıyor. Boron’un ihracatının yaygınlaşması için de çalışmalarımız devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Tunus ve Kosova’ya ilk ihracatı gerçekleştirdik. Amacımız yurt dışında daha fazla ülkeye erişerek buradaki pazar payımızı da mümkün olduğunca artırmak. Boron’un ar-ge süreçleri devam ediyor. Bulaşık makineleri ve elde yıkama için doğal mineralli bulaşık temizlik ürünü geliştirmek için çalışmalar sürüyor. Öte yandan gerek mevcut ürünlerin performanslarının artırılması gerekse de yeni ürün geliştirilmesi için ekiplerimiz sürekli mesaide. Bu gayretler sonucu yeni ürünlerimizin leke çıkarma gücü yüzde 30 oranında artırıldı.

Katma değerli yeni ürünler

Yaklaşık iki hafta önce bor karbür tesisimizin temelini Balıkesir Bandırma’da attık. Dünyada toplam bor karbür üretimi yaklaşık 12 ila 15 bin ton arasında. Balıkesir’deki tesisimiz yıllık bin ton üretim yapacak. Yani dünyadaki toplam üretimin yüzde 8’lik dilimi artık Türkiye’de üretilecek. Savunma sanayimizin yerlilik oranının artırılması için önemli bir girdi sağlayacak. Öte yandan Ferrobor ve Bor Nitrürün ülkemizde üretilmesi amacıyla ihale hazırlık çalışmalarına başladık. Orada da en kısa sürede aksiyon alarak borda katma değerli uç ürünlerin ülkemizde üretilmesi adına önemli bir adım daha atmak istiyoruz. Önümüzdeki on yıl içinde büyüme gerçekleşeceği öngörülen inşaat, biyoyakıt, ilaç ve medikal, seramik, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrik-elektronik eşya üretimi, havacılık ve uzay sanayi bor tüketimini doğrudan etkileyen alanlar olacak.”

Keleşer: “Halkımızın Bor’u ile halkımızın menfaati için çalışıyoruz”

Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer konuşmasında Boron ile birlikte

Türkiye temizlik tarihinde yeni bir sayfa açıldığına vurgu yaparak şunları söyledi: “Bizim Boron’umuz kimyasal içermez bizim Boron’umuz farklı bir kulvardadır. Diğer temizlik ürünlerinden farklı bir konumdadır. Bize soruluyor niçin köpürmüyor, parlak beyazlık vermiyor. Bizim ürünümüz köpürmez kokmaz. Bizim ürünümüz de temizlik var. Biz Türkiye’de çamaşırda bir alternatifiz. Alerjisi olanlar bizim ürünümüzü kullanmadığında alerji olmaz. Bizi diğer ürünlerle karşılaştırılamayız.

Türkiye’de çamaşırda temizliğin tarihi Boron’dan önce Boron’dan sonra diye yazılacak. Herkes Boron’a göre kendini konumlandıracak. Bu kadar da iddialıyız. Sektörde bizden sonra kokusuz deterjanların çıktığını görüyoruz, indirimlerin olduğunu görüyoruz. Biz devlet kurumu olarak hem fiyat hem sağlık konusunda halkımızın menfaatini koruyarak piyasa var olacağız. Boron’umuz bordan üretiliyor, bor halkımızın, 32 tesisimiz var onlar da halkımızın. Boron da halkımızın onu Türk halkına emanet ediyoruz.”

Doğayla dost, insan sağlığına zarar vermiyor

Doğa dostu BORON, petrol türevlerinin yanı sıra parfüm ve fosfat gibi zararlı kimyasallar içermiyor. Bor madeninin leke çıkarma işlemini kolaylaştırma, enzimleri stabilize etme, suyu yumuşatma gibi özellikleri kullanılarak geliştirilen doğal mineralli temizlik ürünü, insan sağlığına da zarar vermiyor. Otomatik çamaşır makineleri için üretilen BORON, içerdiği bor mineralleri sayesinde antibakteriyel ve antifungal etki sağlıyor. Kireç çözücü etkiye sahip olan ürünün, çamaşırı yumuşatma özelliği bulunuyor. Ön yıkamaya gerek bırakmayan ürün, renkleri soldurmuyor. BORON'un içinde; boraks, bitkisel sabun, soda, okisjen bazlı ağartıcı, zararlı kimyasal içermeyen diğer hammaddeler bulunuyor.

Doğal Temizlik (Beyazlar) ve Doğal Renkler (Renkliler) olmak üzere iki şekilde piyasaya sunulan Boron Doğal Mineralli Sıvı Temizlik Ürünü, 1690 ml’lik paketlerle piyasaya sunuluyor. Ürün 27,50 TL tüketici fiyatıyla raflarda yerini aldı.

10 ayda 100 milyon TL üzeri ciro ve 30 bin tonu aşkın satış

Yıl başında piyasaya sunulan BORON toz temizlik ürünü, tüm Türkiye tarafından çok sevildi ve tanıtımından bugüne 10 ay gibi kısa bir sürede, 100 milyon TL’nin üzerinde ciroya ulaştı ve 30 bin tonun üzerinde satıldı. Toz temizlik ürününün, 2019 yılı sonuna kadar 130 milyon TL'nin üzerinde ciroya ve 35 bin tonun üzerinde bir satış rakamına ulaşılması hedefleniyor. 2018 yılında bor içerikli temizlik ürünleri 7844 ton satıldı. 10 aylık sürede ürünün pazar payı yaklaşık yüzde 9 olarak gerçekleşirken, ulaştığı satış rakamıyla da yüzde 450 oranında artış yakaladı.. BORON’a ilgi gösteren ilk 10 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli, Bursa, Adana, Konya, Samsun ve Gaziantep olarak sıralanıyor.

ETİ MADEN HAKKINDA

Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğe yön veren ileri görüşlülüğü doğrultusunda Etibank, Türkiye’nin sanayileşmesi, doğal kaynakları ve finans organizasyonlarını bir arada yürütmek amacıyla 1935 yılında kuruldu. 1998 yılındaki yapılandırma ile Eti Holding A.Ş. ve Ocak 2004’teki yeni yapılandırma ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını aldı. Eti Maden Dünya’da %73’lük rezerv payı ile bor madenini ilgili yasalar doğrultusunda en verimli yöntemlerle değerlendirmeyi ve uluslararası pazarlara sunmayı görev edinmiştir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; dünya standartlarındaki tesislerinde yüksek verimli bor ürünleri üreterek birçok sektöre doğrudan katkı sağlamaktadır. (Balıkesir) Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları, (Eskişehir) Kırka Bor, (Kütahya) Emet Bor, (Balıkesir) Bigadiç Bor İşletme Müdürlükleri, Bandırma Lojistik birimi, yurt dışı temsilcilikleri ve iştirakleriyle madencilik, metalürji, kimya vb. sektörlerde faaliyet gösteren global bir kurumdur.

Eti Maden talebe yönelik üst düzey hizmet anlayışını iş sağlığı, çevre, kalite ve enerji yönetim sistemleri belgeleri ile desteklerken memnuniyeti ön planda tutarak verdiği hizmetle dünya bor pazarında lider konumda yer almaktadır.

Eti Maden, bor ve bor ürünleri hakkındaki bilgi ve birikimini uluslararası kalite standartlarındaki ileri teknolojiyle birleştirerek bor üretimine ve ürünlerine değer katmaya devam etmektedir. Global çaptaki lojistik operasyonlarla bor ve bor ürünlerinden elde edilen rafine ürünleri, ulusal ve uluslararası pazarlara sunan “Dünya Bor Lideri” Eti Maden, Türkiye ve dünya ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaktadır.