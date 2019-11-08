Süleyman Soylu söz verdi Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategorideki iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili olarak, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi.

Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.

Porsipi kod adlı İshak Özçaktu adlı teröristin İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul'daki kanlı saldırıların planlayıcısı olduğu açıklandı.

Terörle mücadeledeki bu önemli gelişme, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündemindeydi.

Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Kırmızı kategoride yer alan teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklama yapan Soylu, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi.

DEAŞ'lıların iadesi pazartesi başlıyor

DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesiyle ilgili olarak Soylu, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gözüm açık giderdim"

Öte yandan Soylu, dün akşam sosyal medya hesabından ilginç bir mesaj paylaştı. Soylu mesajında, "Porsipi Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü stadı, Merasim sokak, Kayseri, İstanbul, Hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun Bu olmadan gitseydim Gözüm açık giderdim." dedi.