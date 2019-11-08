Süleyman Soylu paylaştı bu olmadan gitseydim gözüm açık giderdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen kırmızı listedeki iki teröristle ilgili Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bu olmadan gitseydim Gözüm açık giderdim." dedi.

Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.

Kanlı terör eylemlerinin azmettiricisiydi

Bunlardan birisi de İnönü Stadyumu, Merasim sokak, Kayseri, İstanbul eylemlerinde yüzlerce masumun ölümünden sorumlu olan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu vardı.

"Gözüm açık giderdim"

Porsipi'nin öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından ilginç bir mesaj paylaştı. Soylu mesajında, "Porsipi Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü stadı, Merasim sokak, Kayseri, İstanbul, Hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun Bu olmadan gitseydim Gözüm açık giderdim." dedi.

Porsipi

Bu akşam rahat uyuyacağım.

Uzun zamandır peşindeydik.

İnönü stadı,

Merasim sokak,

Kayseri, İstanbul,

Hepsinin intikamı alındı.



Bu kırmızı başka kırmızı...

Şükürler olsun



Bu olmadan gitseydim

Gözüm açık giderdim.https://t.co/ivQUMQtrRU pic.twitter.com/f6ipTPB6xK — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 7, 2019

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde: