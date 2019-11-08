Aksaray'da 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddia edilmişti! Okul müdürü açığa alındı

AKSARAY'daki Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhlanıp, okulda istenmediği iddialarının ardın okulun müdürü açığa alındı.

Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların yuhalanıp utandırılması iddialarının ardından ülkede büyük tepki görmüştü. O okulun müdürü açığa alındı.

Ne olmuştu?

Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizimli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Veliler arasında yaşanan tartışmalar da cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medya da paylaşıldı.

Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama

Bunun üzerine harekete geçen Aksaray Valiliği, açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

''Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır öğretimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da otizimli çocuklar yuhlandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal öğretimlerine devam etmktedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir Özel Eğitim Okulu planlanmış olup, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır'' denildi.

Araştırma komisyonu, Aksaray'da incelemede bulunacağını açıkladı

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyeleri, Aksaray merkezindeki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilere veliler tarafından ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Çelik, yaşanan olayın yakın takipçisi olacaklarını belirterek, pazartesi günü söz konusu okulda incelemede bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Bakan Selçuk: Bu olay kabul edilemez

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise, ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken, böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.