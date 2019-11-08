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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-5 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde PKK'ya yönelik Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nca Kıran-5 operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıkları'nda görevli jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel (179) operasyonel tim görev almaktadır" denildi.

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