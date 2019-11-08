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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e: Şov yapma istifa et

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Avrupa'da ve ligde aldığı fiyasko sonuçların ardından Fatih Terim'i yerden yere vururken ''Bu rezil takımı kuran Fatih Terim'dir. Şov yapmasın istifa etsin.'' yorumunda bulundu.

Avrupa kupalarında son dönemde beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Real Madrid'den 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Maçın ardından konuşan Fatih Terim, 'Yazık, utandık' ifadelerini kullanırken spor medyası tecrübeli teknik adamı ve ruhsuz öğrencilerini yerden yere vurmuştu. Terim'i eleştiren isimlerden birisi de Hıncal Uluç oldu.

Hıncal Uluç, bugünkü köşe yazısında Fatih Terim'in istifası etmesi gerektiğinin altını çizerken şu ifadeleri kullandı; ''Fatih Terim "Bütün suç bende, çocuklarda bir şey yok" derken samimiyse, bunu şov değil, öyle inandığı için söylüyorsa, gereğini de yapar.. Hem içerde, hem dışarda rezil, perişan, darmadağın olan o ruhsuz takımın, rezil futbolun tek sorumlusu olarak gereğini yapar ve şov için bile olsa. Dikkat buyurun "Şov için" bile olsa istifa eder.''

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