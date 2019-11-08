Bülent Arınç telefonda Nedim Şener'e damadı için demediğini bırakmadı!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, FETÖ davasından beraat eden damadı için konuşan Nedim Şener'i yerden yere vurdu. Arınç, katıldığı canlı yayında stüdyo konuğu Şener'e "Allah'tan kork" diye seslendi.

Bülent Arınç ile Nedim Şener arasında damat tartışması yaşandı. FETÖ davasından beraat eden damadının adı üzerinden özel hayatlarına müdahale edildiğini ileri süren Arınç, programın stüdyo konuğu olan Nedim Şener'e ağzına geleni saydı.

Bülent Arınç, "KHK'lar faciadır" sözleriyle başlayan tartışmalara Habertürk'te açıklık getirdi. Programda damadı üzerinden FETÖ tartışmasının yürütülmesine de karşı çıkan Arınç, stüdyo konuğu olan Nedim Şener'i suçladı.

İşte Arınç'ın telefonda katıldığı canlı yayındaki o açıklamaları;

"Nedim Şener'in ulu orta konuşmasını yakışıksız buluyorum. Özel hayatımıza bir taarruzdur. Yani insanlar kişilik haklarına saygı duyulmasını isterler. Böyle ağzının ucunda sakız gibi bir ismi söyleyerek benimle bir akrabalık bağının söylenmiş olması Allah'tan korkun. Bu yapılacak bir şey değil.

"Eminim fırsat kolluyorsunuz"

Bugün beni bu konuda eleştiriyorsunuz ama eminim fırsat bulduğunuzda başka devlet büyüklerimizi de evlatlarından damatlarından kızlarından çocuklarından eleştirmek için fırsat kolluyorsunuz. Çünkü o kadar aceleci ve o kadar acemice konuşuyorsunuz ki bazı arkadaşlarımız için ah elimize bir fırsat geçse de Bülent Arınç arefe oldu bir başkası da bayram olsa telaşı içerisindesiniz. Bunu yapmayın!

"Allah'tan kork"

Ben çok şükür ismini bahsettiğiniz kişiden evladım gibi memnunum. 20 yıllık evlilikten sonra üç tane güzel torunumla ama Allah'tan korkun. İsmini bu kadar söyledikçe eşinin, çocuklarının ne hale geldiğini düşünebiliyor musunuz? Buna hakkınız var mı? Sizi men ederim. Allah'tan korkun. Ben de sizin herhangi bir aile mahremiyetinizi söylersem bana da yazıklar olsun.

"Nedim Şener hakkında yanılmışım"

Ben Nedim Şener hakkında zamanında olumlu düşüncelere sahiptim. Bunun bir sebebi de onu Uğur Dündar ile birlikte görmemdi. Uğur Dündar'ı severim. İyi bir gazeteciydi, çok da faydasını gördüm. En azından Meclis Başkanı olduğum dönemde Milli Saraylar bakımından. Ama Nedim Şener hakkında yanıldığımı anlıyorum. Çünkü ben onun şahsıyla ilgili değil biraz önce ismi geçtiği için söyleyeyim Mehmet Haberal hakkında da çok olumlu konuştum.

"İdam olsa müebbet yetmez asalım diyecek"

Dün evvelsi gün Nedim Şener'i dinledim. Seksen yaşına gelmiş bir kadın gazeteci 3,5 yıl hücreden kaldıktan sonra tahliye oluyor. Nedim Şener dövünüyor "çıkmamazı lazımdı, içeride çürümesi lazımdı" diyor. Yani idam cezası olsa "ağırlaştırılmış müebbet yetmez asın bunu" diyecek. Yahu meslek dayanışması diye bir şey var. Siz gazeteciyseniz kendinizi öyle tanımlıyorsanız başka gazeteci için böyle düşünmeniz lazım."