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Fatih Terim'den operasyon! 5 ismin biletini kesti

Galatasaray’da devre arası operasyonunda hedefteki isimler Belhanda, Feghouli, Nagatomo, Mariano ve Seri olarak belirlendi.

6-0’lık Real Madrid yenilgisi ile Galatasaray’da geri dönülmez son başladı. Teknik Direktör Fatih Terim ilk olarak Beşiktaş derbisinin ardından Ocak ayında yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti.

Şampiyonlar Ligi’ndeki vahim tablo ve son Real maçı ile birlikte ara transfer döneminde bileti kesilen isimler de netleşti.

Yabancıların çoğundan memnun değil
Star'da yer alan habere göre; Fatih Terim'in yabancı oyuncuların büyük çoğunluğundan genel olarak memmun olmadığı ilk etapta 5 oyuncunun ismini gönderilmek üzere yönetime verdiği ileri sürüldü.

5 ismi yollamaya karar verdi
Terim’in Real maçında oyuna hiç almadığı Belhanda’yla eski günlerini aratan Feghouli, bu sezon performansları hiç yükselmeyen Mariano ve Nagatomo ile birlikte yeni transfer Michael Seri’yle yolları kesin olarak ayırmaya karar verdiği belirtildi.

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