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Önceki günü 5.74 ile kapatan dolar/TL güne yükselişle başladı

Önceki günü 5.74 ile kapatan dolar/TL güne 5.76 seviyesinde başladı. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Gelecek haftaki Erdoğan-Trump görüşmesinin netleşmesi ve yurtdışındaki iyimser seyrin etkisiyle dolar/TL bu sabah güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı.

Piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini ve küresel gelişmeleri izliyor.

Dolarda son durum

Piyasalar önceki günü nasıl kapattı?

Dolar önceki gün en düşük 5.7330 lira ve en yüksek 5.7642 lirayı gördükten sonra, 5.73-5.74 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3478 lira ve en yüksek 6.3858 lirayı gördükten sonra, 6.34–6.35 lira aralığında kapattı.

Altında son durum

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