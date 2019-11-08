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Galatasaray'ın 3 yıldızı yuvaya geri dönüyor

Teknik Direktör Fatih Terim, biletini kestiği oyuncuların yanı sıra kadroda görmek istediği oyuncuları da bir bir netleştiriyor.

Teknik Direktör Fatih Terim, biletini kestiği oyuncuların yanı sıra kadroda görmek istediği oyuncuları da bir bir netleştiriyor. Tecrübeli teknik adam öncelikle sözleşmesi dondurulan Linnes’i yeniden kadroya dahil edecek.

Terim, Linnes’in ardından geçen sezon takımda yer alan ancak yolların ayrıldığı Monacolu Onyekuru ve Stoke Cityli Ndiaye’yi de takımda görmek istediğini yönetime bildirdi. Sarı-Kırmızılılar her iki oyuncuyu kiralamak için kulüpleriyle temasa geçti

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