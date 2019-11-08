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ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığının 'Adalet için ödül' programına, El Kaide'nin önde gelen isimlerinden Sa'ad bin Atıf al-Avlaki ve İbrahim Ahmed Mahmud el-Kusi de eklendi. El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül verilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yerlerinin belirlenmesi için teklif edilen ödüle ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Avlaki'nin, Yemen'deki Şebve emiri olduğu ve ABD'ye karşı açıktan saldırı düzenlenmesi çağrısında bulunduğu belirtilirken, Kusi'nin ise Arap Yarımadası'ndaki El Kaide yönetiminin önde gelen bir üyesi olduğu ifade edildi. 

Avlaki 6 milyon dolar, Kusi 4 milyon dolar

Bakanlık açıklamasında bu isimler hakkında bilgi vereceklere, yetkililere elektronik posta veya telefonla ulaşmaları çağrısında bulunulurken, Avlaki için 6 milyon dolar, Kusi içinse 4 milyon dolar ödül verileceği kaydedildi.

'Adalet için ödül' programı

Örgüt yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için taahhüt edilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Adalet için ödül' programı kapsamında verilecek.

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